Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных

Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов. Об этом сообщил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных ведомства Юрий Контемиров, передает «РИА Новости».

Роскомнадзор интересуют детали и причины произошедшего. По словам Контемирова, ведомство будет реагировать на ситуацию, исходя из полученных сведений.

«Параллельно мы еще изучаем сегмент сети интернет на предмет появления этой базы в общедоступном доступе. Если появится, то параллельно мы также примем меры реагирования», — добавил он.

Часть базы данных клиентов сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» появилась в интернете еще в сентябре, но известно об этом стало только сейчас. В сентябре часть базы с данными 124 тыс. человек оказалась размещена на форуме в даркнете, затем появились базы с данными 2 млн и 4 млн человек. Еще одна база на 17 млн записей появилась в Telegram-канале, однако некоторые из них были с недействительными датами.

«Красное и Белое» начала проверку в связи с произошедшим, в качестве основной версии утечки компания назвала преступные действия кого-то из сотрудников сети.