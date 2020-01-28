«Красное и Белое» назвала основную версию утечки базы данных

Компания «Красное и Белое» считает, что данные ее клиентов могли утечь в интернет из-за преступных действий одного из сотрудников. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает нашим клиентам», — добавили в компании.

По факту произошедшего проводится служебное расследование, его результаты будут объявлены позже.

Ранее стало известно о том, что в сентябре была выставлена на продажу в интернете часть базы данных клиентов программы лояльности сети «Красное и Белое». Фрагмент содержал данные о 124 тыс. человек и стоил 15 тыс. руб. После этого на других ресурсах оказались базы на 2 млн человек и 4 млн человек.

Позднее база оказалась в продаже в Telegram-канале Freedom Fox и включала данные о 17 млн человек. Компания ранее сообщила, что ведет проверку сообщений об утечке данных.



