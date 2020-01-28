Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте храма Феодора Студита, настоятелем которого он был.

Отпевание Всеволода Чаплина пройдет 29 января с 10.00 до 13.00 в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Затем с 14:00 до 15:30 на кладбище состоится гражданская панихида, прощание и погребение.

Ранее РБК сообщили в храме, что отпевание возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков.

Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Как сообщил источник РБК, священнику стало плохо во время встречи с прихожанами, он вышел на улицу и потерял сознание.