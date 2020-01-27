В храме назвали дату отпевания протоиерея Всеволода Чаплина

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина пройдет 29 января в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, сообщили РБК в храме.

Его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, уточнили в храме.

Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер накануне, 26 января. Ему был 51 год. По данным источника РБК, Чаплин плохо себя почувствовал во время встречи с прихожанами, вышел из храма на улицу и потерял сознание.

Чаплин получил сан протоиерея в 1999 году. С 1997 по 2001 год он также был секретарем по взаимоотношениям церкви и общества, затем стал заместителем председателя отдела, а в 2009 году возглавил новый Синодальный отдел по взаимодействию церкви и общества. Однако в декабре 2015 года РПЦ отстранила Чаплина от должности и ликвидировала отдел, который тот возглавлял. Чаплин говорил, что его сняли с должности из-за конфликта с патриархом.