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Экономика ,  
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Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

Прогноз по росту цены на молоко и молочную продукцию в 2020 году на 10–12% вероятен. Об этом РБК сообщил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Так Белов оценил прогноз экспертов Аналитического центра при правительстве о подорожании молока и мяса на 10–12% в 2020 году из-за роста издержек производителей. По мнению экспертов, это связано с ростом цен на сырье, тарифами на газ и электричество, а также с введением обязательной цифровой маркировки продукции.

«Если в 2020 году будет развернута система маркировки, которая запланирована на этот год, то это действительно может привести к серьезному росту себестоимости продукции, и, соответственно, к серьезному росту цен молочных продуктов», — сказал он.

По его словам, при введении маркировки единоразовые платежи составят около 25 млрд руб. и еще в 24 млрд руб. обойдется ежегодный платеж за марки. Таким образом, затраты в первый год составят почти 50 млрд руб. с учетом, что ежегодная прибыль отрасли составляет около 35 млрд руб., рассказал Белов.

Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году
Общество

Кроме того, гендиректор Союзмолока отметил, что очередное удорожание продукции приведет к дальнейшему снижению спроса, поскольку доходы россиян в последнее время сокращаются.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в свою очередь, отметил, что по разным видам мяса ожидается различная ценовая динамику. «Если взять цены на свинину, то совершенно очевидно, что в 2020 году, несмотря на рост затрат, средние оптовые цены по году будут примерно на 5–7% ниже, чем в 2019 году», — сказал он.

По его словам, связано это с тем, что в России предполагается рекордный прирост объемов внутреннего производства свинины, при том что экспорт будет расти не так значительно.

«У нас сегодня на рынке уже избыток предложения, который привел к значительному, в среднем на 20%, падению оптовых цен за последние четыре месяца. Соответственно, тенденция наращивания — она очевидна и будет продолжаться весь 2020 год», — пояснил Белов. Что касается мяса птицы, глава ассоциации отметил, что цены не изменятся, но по сравнению с началом 2019 года будут ниже.

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«Я вообще не могу согласиться с подходом аналитического центра, который говорит, что цены вырастут, потому что вырастут издержки», — отметил Белов. По его словам, издержки ведут к повышению себестоимости, но это не означает обязательный рост цен. «Основные драйверы ценообразования все-таки спрос и предложение», — заключил Белов.

Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве, цены на мясную и молочную продукцию вырастут на 10–12% в 2020 году.

Теги: цены, молоко, мясо, новости РБК
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Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году
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