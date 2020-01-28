Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

Прогноз по росту цены на молоко и молочную продукцию в 2020 году на 10–12% вероятен. Об этом РБК сообщил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Так Белов оценил прогноз экспертов Аналитического центра при правительстве о подорожании молока и мяса на 10–12% в 2020 году из-за роста издержек производителей. По мнению экспертов, это связано с ростом цен на сырье, тарифами на газ и электричество, а также с введением обязательной цифровой маркировки продукции.

«Если в 2020 году будет развернута система маркировки, которая запланирована на этот год, то это действительно может привести к серьезному росту себестоимости продукции, и, соответственно, к серьезному росту цен молочных продуктов», — сказал он.

По его словам, при введении маркировки единоразовые платежи составят около 25 млрд руб. и еще в 24 млрд руб. обойдется ежегодный платеж за марки. Таким образом, затраты в первый год составят почти 50 млрд руб. с учетом, что ежегодная прибыль отрасли составляет около 35 млрд руб., рассказал Белов.