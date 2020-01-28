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Общество ,  
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Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году

Мясо, птица, молоко и молочная продукция в 2020 году могут вырасти в цене на 10-12%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, пишут «Известия».

По расчетам замглавы управления макроэкономических исследований Виктории Павлюшиной, стоимость этих продуктов может увеличиться из-за роста издержек производителей — повысившихся цен на сырье, тарифов на газ и электричество.

Кроме того, молочка с 1 ноября 2019 года должна быть сертифицирована в электронной системе «Меркурий», а с 1 июня 2020 года начнет действовать обязательная цифровая маркировка продуктов. Это тоже может сказаться на изменении стоимости.

При этом глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что свинина в этом году упадет в цене на 5-7%, а мясо птицы — еще сильнее. По его прогнозам, увеличится лишь стоимость говядины — на 5% — из-за снижения поголовья скота.

В Аналитическом центре при правительстве уверены, что из-за серьезного роста цен на пальмовое масло, на 5-7% подорожают конфеты, мороженое, печенье, чипсы. В том же диапазоне увеличится и стоимость гречки — из-за сокращения посевов.

Об увеличении стоимости молочной продукции заявляли в сентябре в
Московской торгово-промышленной палате. Тогда рост цен также связали с дополнительными нагрузками на бизнес из-за сертификации в системе «Меркурий» и маркировки продуктов.

Теги: мясо, молоко, цены
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