Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»

В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если есть обращение народного избранника в ГП, мы не сомневаемся в том, что законность этого дела будет проверена», — сообщил Песков.

По его словам, Кремль не знает о деталях, но накануне видел появившиеся в СМИ материалы о деле Гаджиева.

27 января депутата Госдумы Сергей Шаргунов опубликовал у себя в Telegram-канале обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело Гаджиева под контроль и проверить законность действий следственных органов.