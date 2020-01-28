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Политика ,  
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Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»

В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если есть обращение народного избранника в ГП, мы не сомневаемся в том, что законность этого дела будет проверена», — сообщил Песков.

По его словам, Кремль не знает о деталях, но накануне видел появившиеся в СМИ материалы о деле Гаджиева.

27 января депутата Госдумы Сергей Шаргунов опубликовал у себя в Telegram-канале обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело Гаджиева под контроль и проверить законность действий следственных органов.

Журналисты записали видеообращение в поддержку редактора «Черновика»
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Гаджиева арестовали в июне 2019 года по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, он переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского, которого «Новая газета» называла сборщиком средств для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Гаджиев своей вины не признал: по его словам, он переводил деньги только благотворительным организациям, помогающим больным детям.

Гаджиев работает редактором отдела религии в дагестанской газете «Черновик», известной критическими статьями в адрес местных властей, в частности на тему коррупции. 27 января журналисты ряда онлайн-изданий записали видеообращение в его поддержку и анонсировали серию одиночных пикетов в Москве.

Теги: СМИ, Дагестан, пикеты, Дмитрий Песков
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