Журналисты записали видеообращение в поддержку редактора «Черновика»

Журналисты интернет-изданий, среди которых Иван Голунов, Олег Кашин, Александр Соколов, Татьяна Фельгенгауэр, выступили в поддержку журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации, и анонсировали серию одиночных пикетов в Москве.

«Пусть наши взгляды не во всем сходятся со взглядами Гаджиева, но мы уверены, что журналистов нельзя держать в СИЗО и судить за их профессиональную деятельность или за их слова», — отметили журналисты, призвав главу Дагестана Владимира Васильева «не молчать и отреагировать на дело Абдулмумина Гаджиева», так как считают, что «решение проблем любого региона невозможно без свободы слова и независимой прессы».

В понедельник, 27 января Верховный суд Дагестана отказал Гаджиеву в апелляционной жалобе защиты журналиста Абдулмумина Гаджиева: он пробудет в СИЗО до 13 марта.

Также 27 января обращение к недавно назначенному генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на дело Гаджиева направил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (копию обращения Шаргунов опубликовал у себя в Telegram-канале). Он попросил Краснова взять под контроль дело Гаджиева, а также проверить законность действий следственных органов.

«Гаджиев считает свое уголовное преследование незаконным и связывает его с попытками воспрепятствовать его журналистской деятельности. В связи с вышеизложенным, учитывая общественный резонанс, вызванный уголовным делом, прошу Генеральную прокуратуру провести проверки законности действий следственных органов и взять под контроль производство по делу А. Гаджиева», — заявил депутат.