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Политика ,  
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Журналисты записали видеообращение в поддержку редактора «Черновика»

Журналисты интернет-изданий, среди которых Иван Голунов, Олег Кашин, Александр Соколов, Татьяна Фельгенгауэр, выступили в поддержку журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации, и анонсировали серию одиночных пикетов в Москве.

«Пусть наши взгляды не во всем сходятся со взглядами Гаджиева, но мы уверены, что журналистов нельзя держать в СИЗО и судить за их профессиональную деятельность или за их слова», — отметили журналисты, призвав главу Дагестана Владимира Васильева «не молчать и отреагировать на дело Абдулмумина Гаджиева», так как считают, что «решение проблем любого региона невозможно без свободы слова и независимой прессы».

В понедельник, 27 января Верховный суд Дагестана отказал Гаджиеву в апелляционной жалобе защиты журналиста Абдулмумина Гаджиева: он пробудет в СИЗО до 13 марта.

Также 27 января обращение к недавно назначенному генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на дело Гаджиева направил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (копию обращения Шаргунов опубликовал у себя в Telegram-канале). Он попросил Краснова взять под контроль дело Гаджиева, а также проверить законность действий следственных органов.

«Гаджиев считает свое уголовное преследование незаконным и связывает его с попытками воспрепятствовать его журналистской деятельности. В связи с вышеизложенным, учитывая общественный резонанс, вызванный уголовным делом, прошу Генеральную прокуратуру провести проверки законности действий следственных органов и взять под контроль производство по делу А. Гаджиева», — заявил депутат.

Гаджиева арестовали 18 июня прошлого года по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. «Новая газета» называла его вербовщиком и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство». В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК). Сам Гаджиев свою вину не признает и утверждает, что перечислял средства только в благотворительные фонды, которые помогают больным детям.

Абдулмумин Гаджиев работает редактором отдела религии в дагестанской газете «Черновик», которая публикует критические материалы в отношении местных властей, в частности, на тему коррупции. В июне 2018 года три дагестанские газеты — «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» — вышли с одинаковой первой полосой с надписью «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».

Теги: СМИ, пикеты, одиночные пикеты, Дагестан
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