В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли с обыском

В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики, сообщил РБК заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов. По его словам, около 10:00 несколько человек в масках и с оружием пришли в редакцию и потребовали вскрыть кабинеты главного редактора и учредителя, которые сейчас находятся в командировке.

«Сейчас на первом этаже редакции газеты «Черновик» находится примерно десять человек, представителей силовых структур, в масках и с оружием — предположительно, Росгвардия или ФСБ. А на верхних этажах находятся представители Следственного комитета. Меня не допускают в редакцию, а также не допускают адвокатов. По обрывочным разговорам мы узнали, что наши кабинеты уже вскрыты», — рассказал он.

По словам Магомедова, силовики запретили журналистам куда-либо звонить и снимать происходящее на видео. «Главный редактор газеты «Новое дело» спросил о возможности снимать, ему пригрозили, что сломают телефон», — объяснил замглавреда.

Учредитель издания Магди Камалов заявил, что в редакции работает та же следственная группа, которая работала над делом журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. «Насколько я понимаю, на месте находится следственная группа, которая предъявила эти нелепые обвинения [журналисту газеты «Черновик»] Абдулмумину Гаджиеву 3,5 месяца назад. Но для чего было проникать в редакцию силовыми методами, я не могу понять. Можно было дать предписание, мы бы его исполнили. Но на руки сотрудникам не дали никаких бумаг. Просто сказали никуда не звонить, не сидеть за компьютерами», — сказал Камалов. Он подтвердил, что его кабинет и и кабинет главного редактора силовики также потребовали вскрыть.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что «обыск производится в рамках уголовного дела, возбужденного в территориальном управлении СКР». «Обыски проходят в связи с расследованием уголовного дела в отношении сотрудника газеты «Черновик», — подтвердили РБК в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану.