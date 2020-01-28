Томская полиция задержала оставившую девушку-инвалида в отделении женщину

В Томске женщина оставила в холле перед дежурной частью отделения полиции девушку в инвалидной коляске и сбежала, правоохранители начали проверку по факту случившегося, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Полицейские задержали женщину. По предварительной информации, она психически нездорова, а в инвалидной коляске она оставила свою 19-летнюю дочь.

Как сообщила президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева, женщину, которую успели снять камеры видеонаблюдения, узнала одна из матерей сообщества организации в соцсети, передает портал «Томск.Ру». Задержанную полицейские передали медработникам, дочь женщины находится в безопасности, добавили в МВД.

В подмосковном округе Раменское в ноябре прошлого года мать оставила в кустах около одного из домов младенца. Ребенка, которого нашли прохожие, доставили в больницу. Сначала мать девочки пришла в полицию и заявила, что оставила дочь у знакомой соседки, после чего ей не было известно, где ребенок, однако позже женщина призналась, что сознательно бросила дочь погибать на улице. Следователи арестовали гражданку соседней страны и предъявили ей обвинение в покушении на убийство малолетнего.