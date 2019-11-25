Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

В подмосковном поселке Дружба (городской округ Раменское) 24 ноября нашли в кустах около одного из домов новорожденную девочку, сообщается на сайте управления СК по области. Девочка была жива, ее доставили в больницу.
Следователи уже установили личность ее матери: она сама пришла в полицию и заявила, что накануне оставила дочь у знакомой соседки. Что происходило после этого, ей неизвестно, заявила женщина.
Следователи проверяют показания матери новорожденной и ищут женщину, с которой, согласно показаниям матери, она оставила девочку.
После нахождения ребенка следователи возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила РБК, что найденный ребенок находится в удовлетворительном состоянии.