Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

В подмосковном поселке Дружба (городской округ Раменское) 24 ноября нашли в кустах около одного из домов новорожденную девочку, сообщается на сайте управления СК по области. Девочка была жива, ее доставили в больницу.

Следователи уже установили личность ее матери: она сама пришла в полицию и заявила, что накануне оставила дочь у знакомой соседки. Что происходило после этого, ей неизвестно, заявила женщина.

Следователи проверяют показания матери новорожденной и ищут женщину, с которой, согласно показаниям матери, она оставила девочку.

После нахождения ребенка следователи возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила РБК, что найденный ребенок находится в удовлетворительном состоянии.