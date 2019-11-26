Матери оставленного в кустах в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Фото: СК РФ

Мать найденной в кустах в Подмосковье новорожденной девочки призналась, что сознательно оставила погибать ребенка на улице. Об этом сообщается на сайте главного управления СК России по Московской области.

В ходе допроса мать призналась, что 24 ноября, «не желая заниматься уходом и воспитанием новорожденной», с целью умерщвления девочки оставила ее улице при температуре ниже нуля. Довести свой умысел до конца она не смогла, новорожденную нашли прохожие, уточнили в СК.

Следователи арестовали 33-летнюю гражданку соседнего государства по подозрению в покушении на убийство малолетнего. Ей было предъявлено обвинение по соответствующей статье (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России).

«Женщина призналась, что сама оставила малышку на улице и уехала со старшим ребенком. Второй ребенок, 2018 года рождения, в настоящее время тоже помещен в больницу», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

24 ноября в подмосковном поселке Дружба (городской округ Раменское) в кустах около одного из домов прохожие обнаружили новорожденную девочку. Ребенок был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Накануне мать девочки явилась в полицию, сообщив, что оставила дочь у знакомой соседки, после чего о местонахождении младенца ей ничего не было известно.