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Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

Украинский «Южмаш» продолжает закупать алюминий, необходимый для производства ракет, в частности, американской Antares, в России. Использование российского алюминия прописано в технической документации, отказаться от него нельзя

Украинское предприятие «Южмаш» по меньшей мере с 2017 года закупает алюминий для производства ракет в России. Как минимум в одном из контрактов купленный России алюминий предназначался для производства американских космических ракет «Антарес», следует из материалов госзакупок. Последний контракт был заключен (*pdf) 15 января 2020 года.

В соответствии с ним, российская компания «Альфа-металл», зарегистрированная в Москве, должна поставить в Днепропетровск (современное название — Днепр, в документах указан со старым названием) 88724 кг алюминиевого проката (88,7 т). Сумма контракта — 110 млн руб. Поставка должна быть завершена до 31 декабря.

Аналогичные контракты «Южмаш» заключает с российской компанией с 2017 года. В контракте от 2020 года не указано предназначение металла. Однако в контракте 2019 года прописано, что он должен быть использован для изготовления ракет-носителей Taurus II американской компании Orbital (является частью американской корпорации Northrop Grumman). В контракте поясняется, что в соответствии с конструкторской документацией, для производства ракеты должен использоваться именно российский металл, отвечающий стандартам качества, принятым в Российской Федерации.

Всего с 2017 года «Южмаш» и «Альфа-металл» заключили четыре контракта на поставку алюминия и биметаллических плит (изготовленных из алюминиевого сплава). Их общая стоимость — 435 млн руб.

Компания «Альфа-металл» работает с 2001 года. Она поставляет алюминий и другие материалы как российским, так и иностранным компаниям. Так, в 2011 году компания работала на авиакосмическом салоне МАКС-2011, став официальным представителем Красноярского металлургического завода. Металл компании, как отмечается на сайте, сертифицирован АО «Авиатехприемка» (ныне «РТ-Техприемка», дочернее предприятие «Ростеха»).

В контракте 2019 года местом вывоза выполнением работ и оказанием услуг был указан подмосковный город Реутов, улица Гагарина, д. 33. По этому же адресу расположено АО «ВПК «НПО машиностроения», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Эта ракетно-космическая компания находится под санкциями Украины.

Украинское предприятие «Южмаш» разрабатывало и производило аэрокосмическую продукцию с советских времен. В частности, на «Южмаше» производились ракеты «Зенит», ракетные двигатели РД-120, РД-8. Предприятие работало в кооперации с российскими компаниями: так, ракеты «Зенит» должны были стать основными ракетами-носителями для международного проекта «Морской старт». Однако вслед за тем, как проект перешел под контроль российской S7 Space, новый собственник отказался от украинских ракет, писали СМИ.

После распада СССР «Южмаш» начал поиски партнеров за рубежом. С 2000-х предприятие сотрудничало с американской частной компании Orbital Sciences Corporation, позднее вошедшей в состав корпорации Northrop Grumman — одного из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники в мире. «Южмаш» производит ступени ракеты-носителя Antares (Taurus II). Последний запуск этой ракеты состоялся в начале ноября — тогда она доставила на орбиту космический грузовик Cygnus с приборами и продуктами для МКС.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, закупки, ракеты
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