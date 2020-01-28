Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России

Украинский «Южмаш» продолжает закупать алюминий, необходимый для производства ракет, в частности, американской Antares, в России. Использование российского алюминия прописано в технической документации, отказаться от него нельзя

Украинское предприятие «Южмаш» по меньшей мере с 2017 года закупает алюминий для производства ракет в России. Как минимум в одном из контрактов купленный России алюминий предназначался для производства американских космических ракет «Антарес», следует из материалов госзакупок. Последний контракт был заключен (*pdf) 15 января 2020 года.

В соответствии с ним, российская компания «Альфа-металл», зарегистрированная в Москве, должна поставить в Днепропетровск (современное название — Днепр, в документах указан со старым названием) 88724 кг алюминиевого проката (88,7 т). Сумма контракта — 110 млн руб. Поставка должна быть завершена до 31 декабря.

Аналогичные контракты «Южмаш» заключает с российской компанией с 2017 года. В контракте от 2020 года не указано предназначение металла. Однако в контракте 2019 года прописано, что он должен быть использован для изготовления ракет-носителей Taurus II американской компании Orbital (является частью американской корпорации Northrop Grumman). В контракте поясняется, что в соответствии с конструкторской документацией, для производства ракеты должен использоваться именно российский металл, отвечающий стандартам качества, принятым в Российской Федерации.

Всего с 2017 года «Южмаш» и «Альфа-металл» заключили четыре контракта на поставку алюминия и биметаллических плит (изготовленных из алюминиевого сплава). Их общая стоимость — 435 млн руб.

Компания «Альфа-металл» работает с 2001 года. Она поставляет алюминий и другие материалы как российским, так и иностранным компаниям. Так, в 2011 году компания работала на авиакосмическом салоне МАКС-2011, став официальным представителем Красноярского металлургического завода. Металл компании, как отмечается на сайте, сертифицирован АО «Авиатехприемка» (ныне «РТ-Техприемка», дочернее предприятие «Ростеха»).