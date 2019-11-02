Частный космический грузовик Cygnus отправился к МКС

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции 2 ноября, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт был произведен с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане в 09:59 по местному времени (16:59 мск). Cygnus доставит на борт МКС почти 3,7 т груза, среди которого приборы для экспериментов, предметы первой необходимости, продовольствие и оборудование для станции.

Среди оборудования есть духовой шкаф для приготовления пищи в невесомости и специальный жилет, защищающий от космической радиации. Он проходит испытания в космосе для последующего использования в лунной и марсианской программах.

Стыковка корабля с космической станцией запланирована на утро 4 ноября. Прямая трансляция будет вестись на сайте NASA.