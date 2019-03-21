СМИ узнали об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит» на Украине

СМИ узнали об отмене S7 Space заказа на ракеты «Зенит» на Украине

Контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» украинский «Южмаш» заключил с американским представительством S7 Space в 2017 году. Теперь S7 Space эту сделку собирается расторгнуть, выяснило «РИА Новости»

Российская частная космическая компания S7 Space (входит в группу S7), владеющая плавучим космодромом «Морской старт», планирует приостановить выполнение контракта на производство на украинском предприятии «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») 12 ракет-носителей «Зенит». Об этом «РИА Новости» сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли. Эти данные подтвердил собеседник в S7 Space.

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», — заявил один из собеседников агентства. Второй источник в свою очередь уточнил, что производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет​ в апреле.

Официально в пресс-службе S7, комментируя ситуацию, агентству сообщили, что «контракт с [«Южмашем»] действует». В «Южмаше» готовящийся разрыв контракта комментировать не стали.

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