Росморречфлот сообщил о возможном обнаружении судна Enigma Astralis

Поисковые траулеры, предположительно, обнаружили на дне Охотского моря судно Enigma Astralis, с которым был утерян контакт после продолжительного пожара. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«У нас нет пока подтверждения, что это «Энигма», но есть такое подозрение. Один из траулеров локатором нащупал его на дне моря, сейчас подойдет еще один, и если они вдвоем его просканируют, может быть, будет подтверждение», — пояснили в ведомстве.

Пожар на рыболовецком судне начался 21 января и продолжался около четырех дней. Весь экипаж был эвакуирован, жертв нет. В момент инцидента судно находилось в Охотском море недалеко от Магадана.

Тушение пожара проходило в сложной обстановке: сначала существовала угроза взрыва из-за находившегося на борту Enigma Astralis топлива, затем начался шторм и спасатели не могли высадиться на пострадавшее судно. В итоге 26 января с Enigma Astralis был утерян радиолокационный контакт. На поиски пропавшего траулера были направлены 11 судов, находившихся в этом районе.