С загоревшимся в Охотском море судном потеряли радиолокационный контакт

В Охотском море утерян радиолокационный контакт с судном Enigma Astralis, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

В Росморречфлоте напомнили, что пожар на рыболовном судне Enigma Astralis, находившемся в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана, начался 21 января. На следующий день был эвакуирован экипаж. Все 47 человек живы. Затем к месту происшествия выдвинулся спасатель Росрыболовства и спасательное судно «Сибирский». «Они ожидали возможность принятия участия в тушении», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что два дня назад шторм усилился.

«К 15:00 мск 26 января капитан ледокольного спасательного судна «Сибирский» сообщил об утере радиолокационного контакта с аварийным судном», — сказал собеседник РБК. По его словам, в это время продолжался сильный шторм и было порядка минус 8–9 градусов.

Оперативный дежурный Росрыболовства принял решение о начале поисково-спасательной операции, на которую направили 11 судов, находящихся в этом промысловом районе. Позднее в этом районе обнаружили несколько нефтяных пятен, но капитан «Сибирского» считает, что это не пятна с аварийного судна, добавили в пресс-службе.