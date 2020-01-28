Власти Чехии сообщили о трех пациентах с подозрением на коронавирус

Чешские врачи сейчас наблюдают за тремя пациентами с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал ČT24.

Больные, которые могут быть заражены новым вирусом, госпитализированы в Мораво-Силезском крае и Злинском крае. По словам главного санитарного врача Чехии Евы Готтвалдовы, подтвержденных случаев заражения в республике нет.

Женщина, которая обратилась в больницу Мораво-Силезского края, вернулись из Китая 11 дней назад. Она китаянка, приехала в страну к родственникам и почувствовала себя плохо уже в Европе. У нее был кашель и высокая температура.

Второй заболевший — 30-летний мужчина из Опавы. Он приехал из Китая три недели назад, все это время чувствовал себя плохо. У обоих пациентов были взяты пробы крови и отправлены в Национальный институт народного здоровья. Результаты исследований будут известны 28 января.

Третим подозреваемым на заражение вирусом стал мужчина из Злинского края, который был в Китае в туристической поездке. откуда вернулся в начале января. Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы, его кровь также взяли на анализ.