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Власти Чехии сообщили о трех пациентах с подозрением на коронавирус

Чешские врачи сейчас наблюдают за тремя пациентами с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал ČT24.

Больные, которые могут быть заражены новым вирусом, госпитализированы в Мораво-Силезском крае и Злинском крае. По словам главного санитарного врача Чехии Евы Готтвалдовы, подтвержденных случаев заражения в республике нет.

Женщина, которая обратилась в больницу Мораво-Силезского края, вернулись из Китая 11 дней назад. Она китаянка, приехала в страну к родственникам и почувствовала себя плохо уже в Европе. У нее был кашель и высокая температура.

Второй заболевший — 30-летний мужчина из Опавы. Он приехал из Китая три недели назад, все это время чувствовал себя плохо. У обоих пациентов были взяты пробы крови и отправлены в Национальный институт народного здоровья. Результаты исследований будут известны 28 января.

Третим подозреваемым на заражение вирусом стал мужчина из Злинского края, который был в Китае в туристической поездке. откуда вернулся в начале января. Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы, его кровь также взяли на анализ.

Четвертый случай с пациентом в Южно-Чешском крае не подтвердилось. Китайский турист, прибывший в страну 26 января, был помещен в больницу и изолирован. В понедельник у него выявили обычную респираторную инфекцию.

Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае к 27 января достигло 2,8 тыс. человек. От осложнений умерли 81 человек. Болезнь распространилась на США, Автралию, Францию, Японию, Южную Корею, Непал и Тайланд.

Теги: коронавирус, Чехия, болезнь
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