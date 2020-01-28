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Российские военные проведут проверку на объекте США в Германии

Военные инспекторы из России посетят военный объект США, расположенный в Германии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет ТАСС.

По его словам, посещение по оценке американского объекта группой военных инспекторов из России состоится согласно Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.

Рыжков отметил, что объект будет посещен 28 января в месте его обычного расположения, командование проведет брифинг, на котором расскажет о личном составе, технике и основных системах вооружения.

В ноябре 2019 года российские военные впервые показали американским инспекторам гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Инспекторы из Пентагона находились в России с 24 по 26 ноября, демонстрация комплекса проводилась для обеспечения жизнеспособности и эффективности договора о СНВ.

До этого представители Минобороны России в рамках Международного договора по открытому небу провели наблюдательные полеты над Италией и Германией. Самолет Ту-154м ЛК-1 пролетел 1,3 тыс. км над ФРГ, а самолет АН-30Б пролетел более 2 тыс. км над Италией.
 

Теги: Германия, США, Минобороны, проверка
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