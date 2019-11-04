Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Германией

Российские военные в рамках Международного договора по открытому небу проведут наблюдательные полеты над территорией Германии и Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, полет максимальной дальностью 1300 км на самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1 состоится с 4 по 8 ноября этого года с аэродрома Кельн-Бонн. Он пройдет по маршруту, согласованному с наблюдаемой стороной. На борту будут находиться немецкие специалисты для контроля за порядком применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений договора.

Как сообщил Рыжков, в период с 4 по 8 ноября также состоится наблюдательный полет на самолете наблюдения АН-30Б над Италией с аэродрома открытого неба Чампино. Его максимальная дальность составит 2015 км.

Договор по открытому небу заключен между 23 государствами в 1992 году, Россия присоединилась к нему в 2001 году. Сейчас в договоре участвуют 34 страны. В начале октября этого года в США сообщили о возможных планах администрации американского лидера Дональда Трампа выйти из договора.