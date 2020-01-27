Посольство России в ФРГ ответило на требование Качиньского о репарациях

Российская дипмиссия в Германии считает, что польское руководство пытается писать «собственную историю», в то время как весь мир отмечает героизм советских военных в связи с 75-летием освобождения Красной армией концлагеря Освенцим.

«Напоминаем, что наша страна уже заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии, освободивших Польшу от нацизма. Только благодаря им Польша сейчас существует как государство», — заявили в дипмиссии.

Так в посольстве прокомментировали слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, потребовавшего от Москвы компенсаций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. По его словам, компенсации должна платить не только Германия.

Однако он усомнился в том, что его поколение увидит, как Россия «примет свою ответственность».