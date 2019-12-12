В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе

Российские военные получили сообщения о подготовке совместной провокации сирийских боевиков и организации «Белые каски» в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В сообщении указывается, что провокацию совместно готовят лидеры террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (коалиция боевиков, которую возглавляют террористы из запрещенной в России «Джебха ан-Нусры») и члены организации «Белые каски». Они планируют инсценировать применение отравляющих веществ и разрушение объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах на юге Идлибской зоны деэскалации, говорится в сообщении.

По информации ведомства, целью инсценировки является получение фото и видео, которые собираются распространять на интернет-ресурсах, а также в публикациях ближневосточных и западных СМИ. Это делают, чтобы обвинить сирийское правительство в применении химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов, указывается в сообщении.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны уже предупреждали о подготовке провокаций в Идлибе. Тогда в ведомстве сообщали, что боевики из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и члены «Белых касок» планируют инсценировать авиаудары и применение химического оружия. В Минобороны сообщали, что специально для этого боевики отбирают местных жителей для создания видеороликов, которые позже разместят в соцсетях.