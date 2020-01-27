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Вирус из Китая ,  
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В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от нового коронавируса

В столице Китая Пекине зафиксировали первый случай смерти от неизвестного ранее коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению, речь идет о 50-летнем мужчине, который ранее посещал город Ухань, где началась эпидемия вируса. Он заразился 22 января.

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Всего в Китае по состоянию на 27 января зафиксировали 2835 случаев заражения. Из них 81 человек скончался.

Эпидемия неизвестного ранее вируса началась в начале декабря в китайском Ухане. В течение последних месяцев заболевание распространилось по стране и вышло за пределы Китая. Случаи заражения зафиксировали в Японии, Южной Корее, США, Франции, Таиланде и других странах.

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27 января из-за распространения вируса Китай отложил начало занятий в вузах, школах и дошкольных учреждениях на неопределенный срок.

Теги: Пекин, коронавирус, Китай
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