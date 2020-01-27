СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стал сердечный приступ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в медицинских кругах.

Собеседник агентства уточнил, что, исходя из предварительных результатов вскрытия, Чаплин умер из-за острой ишемической болезни сердца, которая была отягощена сопутствующими заболеваниями.

По данным «Пятого канала» и РЕН ТВ, Чаплин умер от инфаркта, который развился в результате сердечной недостаточности, сопровождаемой сопутствующими заболеваниями. По информации РЕН ТВ, Чаплин также страдал от астмы.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.