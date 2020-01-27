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СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стал сердечный приступ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в медицинских кругах.

Собеседник агентства уточнил, что, исходя из предварительных результатов вскрытия, Чаплин умер из-за острой ишемической болезни сердца, которая была отягощена сопутствующими заболеваниями.

По данным «Пятого канала» и РЕН ТВ, Чаплин умер от инфаркта, который развился в результате сердечной недостаточности, сопровождаемой сопутствующими заболеваниями. По информации РЕН ТВ, Чаплин также страдал от астмы.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

В храме назвали дату отпевания протоиерея Всеволода Чаплина
Общество

Настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января в возрасте 51 года. Источник РБК сообщил, что Чаплин вышел на улицу и потерял сознание, после того как во время встречи с прихожанами в храме почувствовал недомогание. Отпевание Чаплина в храме состоится 29 января.

Чаплин получил сан протоиерея в 1999 году. В 2009 году он возглавил Синодальный отдела по взаимодействию церкви и общества. Однако в конце 2015 года РПЦ отстранила его от должности. По словам протоиерея, это было вызвано конфликтом с патриархом Кириллом.

В 2016 году Чаплин стал настоятелем храма Феодора Студита. Его перевели в приход по распоряжению патриарха.

Теги: Всеволод Чаплин, сердечный приступ, новости РБК
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В храме назвали дату отпевания протоиерея Всеволода Чаплина
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин
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