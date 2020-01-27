Малайзия запретила въезд из провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса

Малайзия временно приостановила въезд из китайского города Ухань и всей провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый вид коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное офисом премьер-министра страны.

В сообщении говорится, что власти приняли решение после консультаций с экспертами, а также по совету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как только ситуация стабилизируется, Малайзия обещает восстановить пропускной режим в полном объеме.

Малайзия подтвердила четыре случая инфицирования новым вирусом на своей территории, все заразившиеся посещали Ухань.

Число заболевших новым видом пневмонии превысило 2,8 тыс. человек. На сегодняшний день 81 человек умер из-за вызываемой вирусом пневмонии, также были выявлены случаи заражения в США, Франции, Южной Корее, Японии, Сингапуре.