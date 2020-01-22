Путин оценил расходы на поддержку семей при реализации послания

Для реализации мер по поддержке семей с детьми, о которых говорилось в послании Федеральному собранию, потребуется более 1 трлн руб. дополнительных расходов, что составляет 0,5–0,8% ВВП России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

«Они [расходы] примерно потянут от 0,5 до 0,8% ВВП страны. Это большие деньги», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Российский президент также добавил, что в настоящее время сложно рассчитать, какое число семей обратится за теми или иными мерами поддержки, включая материнский капитал на первого ребенка.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет, расширить политику социального контракта, продлить программу маткапитала, обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием.



