Общество , 27 янв, 15:17
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Сообщение о минировании лайнера в Хабаровске оказалось ложным
Специалисты не нашли взрывных устройств на борту лайнера «Аэрофлота», которому пришлось вернуться в аэропорт Хабаровска после сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу.
«Борт был обследован, угроза взрыва не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе.
Самолет «Аэрофлота», выполняющий рейс Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета утром 27 января. На борту лайнера находилось более 250 человек.
Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт Хабаровска после сообщения о минировании. В «Аэрофлоте» сообщили, что самолет вылетит в Москву после проверки.