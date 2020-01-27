Сообщение о минировании лайнера в Хабаровске оказалось ложным

Специалисты не нашли взрывных устройств на борту лайнера «Аэрофлота», которому пришлось вернуться в аэропорт Хабаровска после сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральном округу.

«Борт был обследован, угроза взрыва не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе.

Самолет «Аэрофлота», выполняющий рейс Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета утром 27 января. На борту лайнера находилось более 250 человек.

Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт Хабаровска после сообщения о минировании. В «Аэрофлоте» сообщили, что самолет вылетит в Москву после проверки.