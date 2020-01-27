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Лайнер из Хабаровска в Москву вернулся после сообщения о минировании

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся более 250 человек, вернулся в аэропорт вылета. Экипажу сообщили о заложенной на борту самолета бомбе
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Лайнер, выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самолет направляется обратно в Хабаровск. Информацию об этом подтверждают «Пятый канал» и ТАСС.

«Сегодня поступил сигнал о том, что самолет, следующий рейсом 1713, авиакомпании «Аэрофлот», который вылетал в направлении Хабаровск — Москва, заминирован. Экипаж принял решение [вернуться] в аэропорт вылета, то есть Хабаровск. В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

После проверки борт вылетит в Москву, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

По данным сервиса FlightRadar, рейс выполняет самолет Airbus A330-343. Он совершил разворот над населенным пунктом Зея примерно в 800 км от Хабаровска, после чего направился в обратную сторону. «Пока мы никак не комментируем», — заявили РБК в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что самолет совершил посадку в штатном режиме. Его осматривают оперативные службы.

ФСБ вычислила источник сообщений о минировании
Общество

С конца ноября 2019 года в России регулярно проходят волны анонимных ложных сообщений о минировании. Вначале телефонные террористы атаковали суды в Москве и Санкт-Петербурге, после чего охват атак начал расширяться. Неизвестные «минировали» метрополитен в Москве и Петербурге, школы, университеты и детские сады.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина, Александра Юшкявичюте
Теги: лайнер, Хабаровск, самолет
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