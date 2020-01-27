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«Аэрофлот» прокомментировал возврат лайнера после сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной на борту следовавшего из Хабаровска в Москву самолета, и лайнер вернулся в аэропорт вылета для проверки, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«После проверки борт вылетит в Москву», — добавили в пресс-службе.

Лайнер из Хабаровска в Москву вернулся после сообщения о минировании
Общество

Самолет «Аэрофлота», на борту которого находились более 250 человек, вылетел в Москву утром 27 января. После полученного сообщения о минировании, по данным сервиса FlightRadar, лайнер развернулся примерно в 800 км от Хабаровска, над населенным пунктом Зея. Посадка прошла в штатном режиме.
 

Теги: самолет, Хабаровск, «Аэрофлот», новости РБК
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