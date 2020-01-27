Кремль объяснил задержку в назначении врио главы Пермского края

В Кремле продолжают искать подходящего кандидата на должность главы Пермского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, с чем связана недельная задержка в назначении временно исполняющего обязанности губернатора, Песков сказал: «С подбором кандидатуры в том числе».

«Как только глава государства будет готов представить кандидатуру и согласовать с самим кандидатом — сделаем объявление», — отметил он.

После оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию правительство ушло в отставку. Занимавший пост министра экономического развития Максим Орешкин стал помощником президента. На посту главы ведомства его сменил губернатор Пермского края Максим Решетников, управлявший регионом с сентября 2017 года.