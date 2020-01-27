В Омске женщина запретила лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг из-за религии

В Омске женщина отказалась лечить 14-летнюю дочь, которая из-за белковой недостаточности весила 25 кг, говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце прошлого года девочку осмотрел врач, после чего при содействии полицейских ее отправили на скорой в больницу. Однако от обследования, лечения и госпитализации мать отказалась, объяснив это тем, что не доверяет врачам и медперсоналу, также она не впускала в дом педиатра.

От врачей о ситуации узнали в прокуратуре, после чего ведомство обратилось в суд, потребовав направить девочку на лечение. По решению суда ребенка госпитализировали.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру, со слов матери, она отказалась от лечения из-за религиозного мотива.

Следователи в Орле в октябре прошлого года начали проверку из-за госпитализации 11-летней девочки с признаками истощения и задержки психомоторного развития. По данным уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Виктора Полякова, ребенок жил в семье, где воспитывались восемь детей, семь из который ранее забрали органы опеки. Позже он уточнил, что девочка страдает генетическим заболеванием и регулярно наблюдалась у специалистов.