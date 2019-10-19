Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Информация о том, что в Орловской области мать восьмерых детей держала в клетке 11-летнюю девочку, не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков.

По словам омбудсмена, в рамках уголовного дела опросили старших детей и соседей семьи, а также осмотрели дом, где проживает девочка, однако сведения о содержании в клетке не нашли подтверждения.

Ранее портал Орелtimes сообщил, что сотрудники правоохранительных органов и представитель органов опеки доставили в НКМЦ им. З.И. Круглой девочку в состоянии истощения. По словам главного врача медучреждения Людмилы Крыловой, у девочки наблюдаются признаки задержки психомоторного развития.

Как заявил источник издания, девочка жила в семье, где воспитывались восемь детей, семерых из них ранее забрали органы опеки. По его словам, дома женщина содержала дочь в клетке.

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием. Родители ребенка регулярно возили ее на консультации к московским врачам, она состояла на учете у специалистов. По словам уполномоченного, несколько месяцев назад у девочки умер отец, после чего в семье начались трудности. Матери пришлось переехать в Орел, четверых детей направили на учебу в школу-интернат.