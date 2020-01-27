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Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Центры госуслуг начнут выдавать справку о трудовой деятельности по принципу «одного окна». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года одобрил введение электронных трудовых книжек, соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступили с 1 января.

По закону работник сможет получить сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде, а не только на бумажном носителе на последнем месте работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг. При этом обмен электронной трудовой на бумажную не предусмотрен, отметили в Минтруде: россияне смогут выбрать свой формат с 1 июля до 31 декабря.
 

Теги: МФЦ, справка, Пенсионный фонд
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