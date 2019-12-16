Путин утвердил появление в России электронных трудовых книжек

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий появление в России электронных трудовых книжек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Трудовой кодекс, поправки вступают в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с законом работник сможет иметь сведения о трудовой деятельности не только на бумажном носителе, но и в электронной форме. Получить электронную трудовую книжку можно будет на последнем месте работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.

Все работники должны получить уведомление о новых правилах до 30 июня 2020 года. До конца 2020 года работники имеют право подать заявление на смену типа трудовой книжки. С 2021 года всем новым сотрудникам будут заводить только электронные трудовые книжки. Ежемесячно данные о каждом работнике в электронном виде работодатели будут передавать в Пенсионный фонд. Через личный кабинет на сайте ПФР работники смогут следить за внесенными в трудовую книжку изменениями.

Пенсионный фонд еще до принятия закона, в мае, оцифровал все трудовые книжки россиян. Внедрение электронных трудовых книжек правительство, помимо удобства их владельцев, объясняет и возможностью экономии средств: с каждого рубля, потраченного на кадровое оформление, после введения электронного оборота можно будет сэкономить 72 коп.