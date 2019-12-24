Минтруд раскрыл детали замены бумажных трудовых книжек на электронные

Обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Вуколов рассказал, что до 1 июля следующего года все работодатели должны проинформировать работников в письменной форме о возможности сделать выбор между трудовой книжкой в традиционном бумажном виде и переходом на электронный формат. С 1 июля до 31 декабря граждане должны уведомить работодателя о своем выборе, а в системе Пенсионного фонда России появится отметка о решении работника. «Если по уважительной причине гражданин не смог написать заявление до 31 декабря 2020 года, то у него остается право подать заявление», — отметил замминистра.

Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки.

16 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступают в силу с 1 января 2020 года. Закон предусматривает, что работник сможет получать сведения о своей трудовой деятельности в электронной форме, а не только на бумажном носителе. Электронные трудовые книжки можно будет получить на последнем месте работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.