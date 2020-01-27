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Билли Айлиш получила «Грэмми» за лучший поп-альбом

Американская певица Билли Айлиш получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом». Трансляция церемонии ведется на сайте премии.

В этой номинации также были представлены Бейонсе с альбомом «The Lion King: The Gift», Ариана Гранде и «thank u, next», Эд Ширан с альбомом «No.6 Collaborations Project», а также альбом Тейлор Свифт «Lover».

Это первая номинация на «Грэмми» в карьере Айлиш. Она получила первую премию за альбомом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? . Всего певица представлена в шести номинациях, включая «Песня года» (за трек Bad guy), «Альбом года», «Лучший новый исполнитель», «Лучшая запись года» и «Лучшее поп-сольное исполнение».

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В 2019 году альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил рейтинг лучших альбомов американского музыкального еженедельника Billboard 200.

В этом году проходит 62-я церемония «Грэмми». Ведет мероприятие американская певица Алиша Киз, которая за свою карьеру была удостоена 15 наград «Грэмми».

Теги: премия «Грэмми», альбом, певица, награда
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