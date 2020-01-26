Член палаты представителей заявил об угрозах Трампа в свой адрес

Глава комитета палаты представителей по разведке США Адам Шифф, возглавляющий группу обвинителей в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, заявил, что глава государства выступает с угрозами в его адрес. Об этом этом Шифф рассказал в эфире телекомпании NBC.

Так законодатель прокомментировал пост Трампа в Twitter. Американский лидер написал, что Адам Шифф — «коррумпированный политик и, возможно, очень больной человек». «Он пока не заплатил за то, что сделал с нашей страной», — отметил Трамп.

На вопрос о том, считает ли Шифф запись Трампа угрозой, он сказал: «Я думаю, что именно так это и было задумано».

В декабре палата представителей, где большинством располагают демократы, поддержала обвинения против Трампа по двум статьям. Ему инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Обвинения основаны на содержании телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. По мнению демократов, Трамп пытался оказать давление на Зеленского ради достижения своих целей.