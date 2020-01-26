Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года. Об этом в эфире телеканала «112. Украина» заявил бывший дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, который был в составе украинской делегации на парижском саммите.

«Во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эмманюэля Макрона саммита, зависла очередная пауза», — сказал Волошин. По его словам, на саммите стороны достигли определенных договоренностей, но в контексте реализации минских соглашений «ничего не делается».

Последний саммит «нормандской четверки» с участием лидеров Германии, Франции, России и Украины прошел 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам встречи стороны согласились, что базисом переговоров остаются минские соглашения. Кроме того, лидеры договорились о прекращении огня в Донбассе и обмене удерживаемыми лицами до конца года.

В конце декабря, согласно договоренностям, Украина и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными. В ходе обмена на подконтрольную властям Украины территорию вернулись 76 человек. В ЛНР сообщили о получении 63 человека, а в ДНР — о 60.