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Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Исследование под названием «Люди и микробиом» опубликовало немецкое издание Focus Online.

По версии ученых, развитие рака может быть связано с генетической предрасположенностью, факторами окружающей среды и образом жизни.
Один из авторов исследования, профессор Бретт Финли считает, что онкологические и другие заболевания могут передаваться через микробиом (совокупность микроорганизмов, существующих в организме человека, в том числе на коже — ред.).

В своем исследовании ученые ссылаются на три фактора. В частности, ученые считают, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.

Проведенные экспертами лабораторные исследования говорят о том, что перенесение такого измененного микробиома в здоровый орган приводит к заражению.

Также специалисты доказали, что микробиом может передаваться от человека к человеку через тесные контакты. В ходе исследования ученые установили, что кишечные микробы супругов были очень схожи, при этом они сильно отличались от дальних родственников.

Ученые в США описали возможную первопричину рака
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В декабре 2019 года эксперты международной группы исследователей установили, что первопричиной возникновения онкологических заболеваний являются не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, влияющие на экспрессии этих генов. Результаты исследования были опубликованы в британском журнале British Journal of Cancer.

Теги: Канада, ученые, онкология
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