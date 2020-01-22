В МЧС сообщили о спасении 230 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине

В ходе спасательной операции в заливе Мордвинова на юге Сахалина с дрейфующей льдины эвакуированы 230 рыбаков. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«По состоянию на 17:00 [09:00 мск] эвакуировано со льда 230 человек, на льдине остаются около 30 человек», — говорится в сообщении.

Льдина с рыбаками оторвалась от берега в заливе неподалеку от мыса Свободный 22 января. Большинство из них добраться до суши самостоятельно не могли из-за трещин между глыбами, хотя часть рыбаков смогли вернуться на берег, перепрыгивая через трещины, сообщал местный портал Аstv.ru. На помощь людям также выдвинулись спасатели.

В спасательной операции задействованы 18 человек и 14 единиц техники, в том числе снегоходы, лодки, автомобили и судно на воздушной подушке, уточняет МЧС.