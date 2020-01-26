Американский военный погиб в ДТП в Сирии

Американский военный погиб в результате ДТП в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

Авария произошла 24 января. 22-летний Антонио Мур, служивший в 363 инженерном батальоне 411-й инженерной бригады (Найтдейл, Северная Каролина), участвовал в зачистке маршрута. В результате его автомобиль перевернулся, и военный погиб.

В середине октября в ходе учений в штате Джорджия (США) погибли трое американских военных, еще трое пострадали. Инцидент произошел во время аварии с участием боевой машины Bradley, которая принимала участие в учениях первой бронетанковой бригады третьей пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.

В конце декабря при ракетном обстреле военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук, погиб американский гражданский подрядчик, служащий по контракту. Еще несколько военнослужащих получили ранения.

