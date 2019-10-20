Трое американских военных погибли на учениях в штате Джорджия

Трое американских военных погибли, еще трое пострадали во время учений в штате Джорджия, США. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление командира 3-й пехотной дивизии, генерал-майора Тони Агуто.

Инцидент произошел во время аварии с участием боевой машины Bradley, которая принимала участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.

«Мы крайне опечалены гибелью трех солдат и ранениями еще трех. Наши сердца и молитвы обращены ко всем семьям, пострадавшим в результате этой трагедии», — сказал Агуто.

Тела погибших солдат пока не опознаны. Пострадавшие солдаты были доставлены в госпиталь. В настоящее время проводится расследование инцидента.