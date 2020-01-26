Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

Израильские военные нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Мы только что поразили цели ХАМАС в Секторе Газа после того, как из Газы были выпущены воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля», — говорится в заявлении израильских военных.

16 января истребители израильской армии атаковали несколько целей радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Тогда самолеты совершили удары по целям в северной части сектора, включая завод по производству оружия и военный комплекс.

ХАМАС признана террористической организацией в ЕС, США, Израиле (в Великобритании — только боевое крыло), запрещена в Египте и Иордании. Россия, не причисляя эту партию к террористическим организациям, решительно осуждает проводившиеся ею теракты.