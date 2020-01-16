Армия Израиля нанесла ответный удар по целям ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии самообороны Израиля атаковали несколько целей радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте армии.

Самолеты совершили удары по целям в северной части сектора, включая завод по производству оружия и военный комплекс.

Накануне израильские военные сообщали, что из сектора Газа по израильской территории запустили четыре ракеты, две из которых перехватила система противовоздушной обороны страны «Железный купол».

В конце декабря израильские ВВС атаковали несколько целей ХАМАС в ответ на запущенные из сектора Газа ракеты. Одну из них перехватила система ПВО. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон. Там премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии партии «Ликуд». Его эвакуировали в бомбоубежище вместе с женой и сторонниками, однако затем он вернулся на сцену и продолжил выступление.