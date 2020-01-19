Российские военные сообщили об атаке 130 боевиков в сирийском Идлибе

Более 100 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Об этом говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.

Группа боевиков, используя пикапы с крупнокалиберными пулеметами, атаковала позиции сирийской армии из района Гадфа в юго-восточном направлении. Отразить нападение удалось с помощью артиллерии и танков. Помимо этого три группы нападавших по 50–70 человек каждая с пикапами с установленным на них тяжелым вооружением пытались прорваться на юго-восток из районов Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин. В результате 15 боевиков погибли, еще 25 получили ранения, и нападающие отступили. В ходе боев также погибли десять сирийских военных, 15 были ранены.

Накануне центр сообщил об атаке десятка боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» на сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф. Нападающие использовали боевые машины пехоты и шесть танков, а днем ранее боевики применили пикапы с пулеметами и «джихад-мобиль».