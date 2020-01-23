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Минобороны сообщило о гибели более 40 сирийских военных в Идлибе

Более 500 боевиков атаковали позиции правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, передает ТАСС.

По данным центра, боевики провели две одновременные атаки по разным направлениям. В первой атаке по направлению Абу-Джрейф — Самка участвовали до 200 боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России). С 20 пикапами, танком, двумя боевыми машинами пехоты и двумя «джихад-мобилями» они захватили два населенных пункта — Хуайн-эль-Шааф и Самка. Перед нападением боевики обстреляли позиции сирийских войск с помощью «баллонометов», реактивных систем залпового огня и самодельных беспилотников.

В то же время около 250 террористов с 34 пикапами с крупнокалиберными пулеметами, двумя танками, боевой машиной пехоты и двумя «джихад-мобилями» атаковали направление Маар-Шмарин — Крати. Помимо этого, боевики провели ряд атак небольшими силами, которые сирийским войскам также удалось отбить.

В результате столкновений погибли до 48 сирийских военных, свыше 90 были ранены. Потери боевиков составили 56 человек, более 100 террористов получили ранения.

19 января позиции сирийской армии в Идлибе атаковали 130 боевиков. Тогда в результате боев погибли десять сирийских военных, 15 были ранены. В своем нападении боевики использовали пикапы с крупнокалиберными пулеметами, на машинах также было установлено тяжелое вооружение. В ходе боев сирийские военные устранили 15 террористов, еще 25 ранили.

Теги: Сирия, Идлиб, погибшие
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