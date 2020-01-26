Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 54 человек

Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 54. Также зафиксировано 323 случая новых случаев заражения этой болезнью, сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, общее число подтвержденных случаев заболевания данным вирусом достигло 1610 человек.

Китайская газета See Hua Daily News уточняет, что 39 смертельных случаев заболевания были выявлены в провинции Хубэй, один — в провинции Хэбэй и еще один — в провинции Хэйлунцзян. В общей сложности из медучреждений выписали 39 пациентов.

Как ранее сообщили в Минздраве России, семь случаев заболеваний новым типом коронавируса были зарегистрированы в приграничных с Россией регионах Китая, а также в Тайване, Малайзии и Франции, Японии, Южной Корее, США, Непале и Австралии. Накануне первый случай заболевания зафиксировали в Канаде.

Вспышку коронавируса впервые выявили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Впоследствии стало известно, что заболевшие заразились инфекцией через мясо млекопитающих, которое продавалось на одном из местных рынков. Китайские медики подтвердили, что заболевание передается от человека к человеку.