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Вирус из Китая ,  
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Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Семь случаев заболевания короновирусом нового типа 2019-nCoV (в том числе один летальный) были выявлены в приграничных с Россией регионах Китая. Об этом говорится в отчете Минздрава России, опубликованном в Telegram-канале замминистра Олега Салагая.

Как говорится в докладе, информация является действительной по состоянию на 21.00 25 января. При этом 21 случай заболеваний коронавирусом был выявлен вне территории КНР. В частности, по три случая — в Тайване, Малайзии и Франции, по два случая — в Японии, Южной Корее и США, а также по одному — в Непале и Австралии. В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.

Власти Китая направили более 1,2 тыс. врачей в Ухань из-за коронавируса
Общество

Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года. Позже стало известно, что все заболевшие заразились инфекцией через из-за потребления мясных продуктов, продававшихся на одном из местных рынков.

Из-за распространения болезни Ухань с 23 января находится фактически на карантине, так как воздушное, железнодорожное, автомобильное и водное сообщение с ним временно приостановлено. Также жителям города запретили покидать город без особой причины. По последним данным, от вируса погиб 41 человек, еще 1,3 тыс. человек заразились этой болезнью.

Теги: Минздрав России, коронавирус, Олег Салагай
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