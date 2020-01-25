Си Цзиньпин провел посвященное борьбе с коронавирусом заседание политбюро

Председатель КНР Си Цзиньпин провел заседание политбюро ЦК КПК, посвященное мерам борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает Reutes со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Ранее власти страны ввели режим наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях, муниципалитетах и других территориальных образованиях Китая. Меры затронули около 1,2 млрд человек, проживающих в этих регионах.

Кроме того, власти Китая дополнительно направили 1230 врачей на помощь медучреждениям города Ухань, где выявлено наибольшее количество заразившихся коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса, вызывающего пневмонию, впервые была зафиксирована в Ухане в декабре. По последним данным, число заразившихся превысило 1300 человек, 41 человек погиб. Помимо Китая случаи заражения были также зарегистрированы во Франции, США, Австралии, Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее и ряде других стран.