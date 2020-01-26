Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Воронежской области. В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Москва — Астрахань в Грибановском районе Воронежской области.

Установлено, что 25 января в 23.10 мск на 608-м км трассы водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». В результате погибли четыре человека, которые находились в автомобиле Lada. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Накануне в Калужской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками, следовавший в Московкую область. В результате пострадали семь человек, погибших нет. Всего в салоне находился 31 человек. Как подтвердили в полиции, водитель автобуса не справился с управлением, что могло послужить причиной ДТП.